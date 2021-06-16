Сдающие на права нашли необычный способ списывать

Кандидаты в водители, сдавая теоретическую часть экзамена на права, пытаются списать правильные ответы, используя технические средства связи, количество таких случаев увеличилось вдвое, сообщила ГИБДД Москвы.

«Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви», — цитирует РИА Новости столичную ГИБДД.

За 2021 год выявлено 18 попыток списать с помощью технических средств, что в 2,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.

При сдаче экзамена, уточнили в управлении, все выявленные факты использования устройств пресекаются сотрудниками ГИБДД, а нарушителей доставляют в полицию.

За незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусмотрена ответственность в порядке статьи 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Наказание — штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.