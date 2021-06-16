Асмус сделала официальное заявление по поводу новых отношений

Личная жизнь актрисы Кристины Асмус оказалась в центре внимания после ее развода с шоуменом Гариком Харламовым. Когда СМИ приписали девушке роман с актером Сергеем Гилевым, пара сделала официальное заявление.
Актеры сами дали повод публике заподозрить их в романе, после того, как Гилев опубликовал в соцсетях их совместную фотографию с подписью «Моя».
Асмус и Гилев опубликовали в Instagram видео, где признались, что романа у них нет. Оказалось, что фотография была сделана от имени персонажа, которого играет Гилев в фильме «Хочу замуж». В нем Сергей Гилев играет бизнесмена, за которого собирается замуж героиня Асмус.
Кристина Асмус была замужем за Гариком Харламовым семь лет. В браке у пары родилась дочь Анастасия. В октябре 2020 года они развелись.
UynachalnicaГлаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!
EgargrishНадо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.
saxatа чему рушится? всё давно в руинах...
muroroaКолхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.