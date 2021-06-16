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Новосибирский пенсионер из ревности поджег себя и сожительницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Пожилой житель Новосибирской области в ссоре на почве ревности облил себя и свою сожительницу бензином и поджег, сообщило в среду СУ СКР по региону.

По данным следствия, ЧП случилось во вторник в поселке Пушном Черепановского района. 64-летний местный житель устроил скандал из-за ревности своей 57-летней сожительнице.

«В процессе выяснения отношений сожитель нанес потерпевшей телесные повреждения деревянной палкой и кирпичом область головы и тела. После этого фигурант по делу взял канистру с бензином, облил им потерпевшую и себя, а затем воспламенил жидкость», – говорится в сообщении.

Пара принялась тушить огонь. Женщина локализовала его и побежала просить помощи к соседям, а мужчина с ожогами убежал в лес, где его задержала полиция. Теперь оба находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Детали произошедшего устанавливаются.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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