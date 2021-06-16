Пять пляжей открыли в Новосибирске

Пять официальных пляжей начали работу в Новосибирске, все они находятся в Советском районе, сообщает ГУ МЧС по региону.

Первые пять пляжей заработали в Новосибирске: «У моря Обского», «Детский», «Бумеранг», «Галечный» и «Звезда». Процесс приемки и открытия пляжей продолжается, всего планируется к открытию более 20 пляжей.

Купание в местах неорганизованного отдыха людей небезопасно. А жаркую погоду новосибирцы массово едут купаться на водоемы, что часто приводит к происшествиям.