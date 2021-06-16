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Пять пляжей открыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пять официальных пляжей начали работу в Новосибирске, все они находятся в Советском районе, сообщает ГУ МЧС по региону.

Первые пять пляжей заработали в Новосибирске: «У моря Обского», «Детский», «Бумеранг», «Галечный» и «Звезда». Процесс приемки и открытия пляжей продолжается, всего планируется к открытию более 20 пляжей.

Купание в местах неорганизованного отдыха людей небезопасно. А жаркую погоду новосибирцы массово едут купаться на водоемы, что часто приводит к происшествиям.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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