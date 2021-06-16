Новосибирская область снова развернет ковидные госпитали

Министерство здравоохранения Новосибирской области развернет два ковидных госпиталя из-за роста заболеваемости в регионе.

С вечера 14 июня до 8.00 16 июня Городская больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Всего за 36 часов госпитализированы 124 человека. В связи со сложившейся в регионе с эпидемической ситуацией, увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары.

«Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц. 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус Горбольницы № 1. 19 июня – хирургический корпус больницы скорой помощи № 2», — говорится в сообщении.