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Промышленный альпинист разбился в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Промышленный альпинист погиб в Новосибирске в среду, упав с 11-этажного здания при очистке фасада, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в среду утром двое мужчин находились на крыше бизнес-центра по адресу Вокзальная магистраль 1/1, чтобы очистить его фасад.

«36-летний потерпевший в ходе спуска по страховочному тросу с крыши 11-этажного здания сорвался вниз и получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Предварительной причиной трагедии стало то, что погибший не закрепил страховочный трос карабином. По факту ЧП проводится проверка.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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