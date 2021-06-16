Промышленный альпинист разбился в центре Новосибирска

Фото: © СУ СКР по Новосибирской области
Промышленный альпинист погиб в Новосибирске в среду, упав с 11-этажного здания при очистке фасада, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, в среду утром двое мужчин находились на крыше бизнес-центра по адресу Вокзальная магистраль 1/1, чтобы очистить его фасад.
«36-летний потерпевший в ходе спуска по страховочному тросу с крыши 11-этажного здания сорвался вниз и получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.
Предварительной причиной трагедии стало то, что погибший не закрепил страховочный трос карабином. По факту ЧП проводится проверка.
UynachalnicaГлаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!
EgargrishНадо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.
saxatа чему рушится? всё давно в руинах...
muroroaКолхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.