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Камеры видеонаблюдения в России объединят в единую систему

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © cwcs.co.uk

Российское правительство обсуждает разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в российских городах.

На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Ранее тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город». В нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ. В Минпромторге заявили, что инициатива «идет от отрасли».

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Отмечается, что при создании "Национальной платформы видеонаблюдения" будет использован московский опыт, но с другим подходом. Так, сейчас городские системы видеонаблюдения отправляют видео непрерывным потоком в Центр обработки данных (ЦОД).

Камеры, которые будут работать в едином контуре, планируют оснащать вычислительными модулями, они будут самостоятельно распознавать подозрительные ситуации, в том числе преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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