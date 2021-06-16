Камеры видеонаблюдения в России объединят в единую систему

Российское правительство обсуждает разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в российских городах.

На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Ранее тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город». В нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ. В Минпромторге заявили, что инициатива «идет от отрасли».

Отмечается, что при создании "Национальной платформы видеонаблюдения" будет использован московский опыт, но с другим подходом. Так, сейчас городские системы видеонаблюдения отправляют видео непрерывным потоком в Центр обработки данных (ЦОД).

Камеры, которые будут работать в едином контуре, планируют оснащать вычислительными модулями, они будут самостоятельно распознавать подозрительные ситуации, в том числе преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД.