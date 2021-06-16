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Группа IOWA довела до слез мужчин новым клипом

Источник:
Sibnet.ru
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Группа IOWA выпустила клип на песню «Бросай». Видео понравилось поклонникам певицы, а некоторые мужчины признались, что после просмотра клипа расплакались.

По словам солистки группы IOWA Кати Иванчиковой, ее творческой группе удалось снять не просто клип, а настоящее кино.

«В клипе ученый, которого играет Павел Баршак, создает то ли клона, то ли андроида своей возлюбленной (которую играю я). Пытается воссоздать то, что когда-то делало его счастливым. К чему это приведет?» — описала видео на песню «Бросай» Иванчикова.

Поклонники IOWA написали в комментариях ко клипу, что видео задело «нужные струнки души». Некоторые мужчины признались, что заплакали после просмотра видео, хотя раньше творчество у них не вызывало таких эмоций.

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Культгид #Музыка
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Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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