Группа IOWA довела до слез мужчин новым клипом

Группа IOWA выпустила клип на песню «Бросай». Видео понравилось поклонникам певицы, а некоторые мужчины признались, что после просмотра клипа расплакались.

По словам солистки группы IOWA Кати Иванчиковой, ее творческой группе удалось снять не просто клип, а настоящее кино.

«В клипе ученый, которого играет Павел Баршак, создает то ли клона, то ли андроида своей возлюбленной (которую играю я). Пытается воссоздать то, что когда-то делало его счастливым. К чему это приведет?» — описала видео на песню «Бросай» Иванчикова.

Поклонники IOWA написали в комментариях ко клипу, что видео задело «нужные струнки души». Некоторые мужчины признались, что заплакали после просмотра видео, хотя раньше творчество у них не вызывало таких эмоций.