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Кремль сообщил о начале подготовки к прямой линии с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным идет, но дату ее проведения называть пока рано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос о дате этого мероприятия. «Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется», — добавил представитель Кремля.

В начале июня Песков сообщал, что Путин намерен провести в этом году традиционную прямую линию с гражданами и что подготовка к этому мероприятию уже идет.

Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса отдельной беседы в привычном формате не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года.

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Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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