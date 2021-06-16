Страны НАТО впервые назвали Китай угрозой

Лидеры 30 государств-участников Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе начали процесс разработки нового базового документа — Стратегической концепции НАТО, который планируют утвердить в 2022 году.

Североатлантический альянс впервые в качестве потенциальной угрозы для безопасности блока впервые в истории определили Китай. В итоговом заявлении саммита КНР упоминается около 10 раз. При этом в коммюнике предыдущих встреч эта страна не фигурировала вообще.

В списке угроз безопасности альянса на четвертом месте указывается «растущее влияние Китая и его международная политика». «Китай создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере и в киберпространстве», — приводит «Известия» содержание документа.

В частности, альянс особенно беспокоит «сотрудничеством Китая с Россией в военной сфере, участием КНР в учениях, которые РФ проводит в Евро-Атлантическом регионе».

Вместе с тем НАТО собирается поддерживать с Китаем «конструктивный диалог, где это возможно», в том числе, по борьбе с глобальным потеплением. Также организация призвала Пекин к открытости по вопросам развития ядерного потенциала и соблюдению международных обязательств.

Ранее, 14 июня, президент США Джо Байден заявил, что Москва и Пекин пытаются вбить клин между союзниками по НАТО, но обязанности по коллективной обороне остаются непоколебимы.