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Стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком

Источник:
ТАСС
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Фото: Сергій Криниця (Haidamac) / CC BY-SA 3.0

Четвертый этап продажи туров с кешбэком за отдых в России начинается 16 июня и продлится до 31 июля, сообщает пресс-служба Ростуризма 

Отправиться в путешествие в любой регион РФ можно будет в период с 1 октября по 24 декабря, сообщили ранее в Ростуризме. Оплатить поездку необходимо картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы, и на карту в течение пяти дней вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Количество транзакций не ограничено. В рамках акции можно приобрести как пакетный тур, так и отдельно проживание. Посмотреть, какие туры и отели участвуют в программе, можно на сайте мирпутешествий.рф.

Предыдущий этап продажи туров с кешбэком начался 18 марта и продлился до 15 июня. Завершить путешествие в рамках этого этапа необходимо до 30 июня. По данным туроператоров, этот этап туристического кешбэка благоприятно отразился не только на темпах продаж, но и на их глубине, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Продажи туркомпаний выросли в разы. По предварительным итогам третьего этапа акции туристического кешбэка, в лидерах по продажам у туроператоров оказались Краснодарский край, Крым, а также Минеральные Воды, отметили в АТОР.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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