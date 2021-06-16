Стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком

Четвертый этап продажи туров с кешбэком за отдых в России начинается 16 июня и продлится до 31 июля, сообщает пресс-служба Ростуризма

Отправиться в путешествие в любой регион РФ можно будет в период с 1 октября по 24 декабря, сообщили ранее в Ростуризме. Оплатить поездку необходимо картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы, и на карту в течение пяти дней вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Количество транзакций не ограничено. В рамках акции можно приобрести как пакетный тур, так и отдельно проживание. Посмотреть, какие туры и отели участвуют в программе, можно на сайте мирпутешествий.рф.

Предыдущий этап продажи туров с кешбэком начался 18 марта и продлился до 15 июня. Завершить путешествие в рамках этого этапа необходимо до 30 июня. По данным туроператоров, этот этап туристического кешбэка благоприятно отразился не только на темпах продаж, но и на их глубине, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Продажи туркомпаний выросли в разы. По предварительным итогам третьего этапа акции туристического кешбэка, в лидерах по продажам у туроператоров оказались Краснодарский край, Крым, а также Минеральные Воды, отметили в АТОР.