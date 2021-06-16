Группа Spice Girls выпустит новый трек после 13-летнего перерыва

Британская поп-группа Spice Girls воссоединится в честь 25-летия коллектива для записи нового трека «Feed Your Love» («Накорми свою любовь»).
Релиз сингла «Feed Your Love» запланирован на 9 июля, сообщает издание Daily Mail. Новый трек — демоверсия ранее не выпущенной песни, которая считалась слишком откровенной для аудитории Spice Girls.
Группа Spice Girls была образована в 1994 году, несколько раз она прекращала и возобновляла работу, в 2018 году коллектив вновь воссоединился. Последний раз Spice Girls представила новые композиции в 2007 году. Тогда у группы вышли синглы Headlines («Заголовки») и Voodoo («Вуду»).
UynachalnicaГлаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!
EgargrishНадо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.
saxatа чему рушится? всё давно в руинах...
muroroaКолхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.