Путешественники из Томска нашли затерянный сибирский острог

Томский путешественник Алексей Гапонов вместе со своей командой определил местонахождение потерянного в 17 веке Кетского острога, сообщило региональное отделение Русского географического общества.

Острог был построен в начале 17 века и был передовой крепостью Русского государства в освоении Сибири. В Смутное время воевода Григорий Елизаров решил переместить город к устью Орловки, опасаясь нашествия тунгусов. Так летом 1610 года на реке Кети появился новый русский город, который был отмечен на старинных картах и лоциях как Старый Кетцкой. Позднее местонахождение острога оказалось утеряно.

Томич Алексей Гапонов, который ищет пропавшие сибирские города, в 2020 году прошел всю Кеть в рамках краеведческой экспедиции. Изучив письма кетских воевод, путешественник обратил внимание на несоответствие в указанных расстояниях. Это помогло определить точную дату, когда острог перенесли.

С помощью современных спутниковых снимков команде экспедиции удалось наметить несколько удобных мест для возможного строительства города. Летом 2021 года путешественники отправились проверить гипотезу.

«По разлившейся Кети мы с трудом пробрались через заросшие старицы к одному из мысов, и вскоре обнаружили многочисленные западины, свидетельствующие о заселении здешних мест человеком», – рассказал Гапонов.

Близость обрыва напомнила путешественникам о письмах воеводы об обрушении острога. Экспедиция двигалась по осыпи в надежде обнаружить то, что смыла река. Команде удалось обнаружить большой ключ и несколько небольших металлических предметов. Было видно, что эти вещи вряд ли принадлежат коренным жителям, а возраст объектов скорее соответствует времени существования Кетска.

«Отметили координаты места, забрали находки для передачи их в музей и отправились в обратный путь. Так как никаких других русских поселений кроме старого Кетского острога на картах в этом районе не отмечалось. Данная находка с вероятностью 98% процентов, как нам позднее сообщили археологи ТГУ, свидетельствует о том, что Кетск найден», – сказал Гапонов.

По его словам, необходимо мнение специалистов и новые археологические исследования городища, включая объявление этого места памятником археологии, так как находка может вызвать интерес «черных» археологов.

Следующая экспедиция состоится в конце лета: планируется проверить теорию появления тунгусов на Кети, команда намерена пройти через водораздельные болота от реки Сым.