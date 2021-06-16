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Поднявшаяся вода затопила 200 дач в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Затопленные деревья и скамейка
Поднявшаяся вода затопила 200 дач в Иркутске
Фото: © Hans / Pixabay License

Грунтовые воды в Иркутске поднялись из-за обильных осадков и подтопили 200 дачных участков. Власти города приготовились к эвакуации жителей, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

По результатам мониторинга на утро вторника из-за подъема грунтовых вод в Иркутске затопило 200 участков в СНТ. Наиболее напряженная ситуация складывается в Правобережном и Ленинском округах.

«Там ведется прочистка водоотводящих канав, дренажных систем. Также уже проведена работа по отсыпке и подъему трансформатора в поселке имени Горького», – отметил заммэра Роман Орноев.

По словам специалистов, подъем грунтовых вод в Правобережном и Ленинском округах вызван массовой застройкой территорий. Это привело к изменению гидрологии, вода стал скапливаться на больших территориях.

«Вместе с расчисткой дренажных систем внутри СНТ нужно урегулировать систему выделения земельных участков в потенциально проблемных местах, а также проработать мероприятия по мелиорации болотистых участков», — высказал мнение заммэра Андрей Южаков.

Пока специалисты круглосуточно мониторят районы возможного подтопления. Для эвакуации жителей в случае необходимости подготовлены пункты временного размещения.

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