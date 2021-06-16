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Минздрав Забайкалья проверит информацию о телах в гараже больницы

Источник:
Sibnet.ru
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Жители города Могочи в Забайкальском крае сняли на видео тела, лежащие в гараже возле морга Центральной районной больницы. Региональный Минздрав начал проверку, а власти района заверили, что умерших захоронят.

Общественник Дмитрий Плюхин во вторник на своей странице во «ВКонтакте» разместил информацию, полученную от жителей Могочинского района. Они сообщили, что в гараже возле морга ЦРБ хранятся тела. Судя по видео, останки умерших лежали на бетонном полу, прикрытые тканью. По словам авторов видео, тела лежали там с января.

«Сегодня в Сети появилась сообщение о ненадлежащем хранении тел усопших в Могочинском районе. По данному факту министерством здравоохранения региона инициирована служебная проверка», — сообщил заместитель министра здравоохранения помощи Сергей Базаров.

Глава Могочинского района Анатолий Сорокотягин подтвердил факт хранения тел в гараже. По его словам, там находилось тело бездомного мужчины, так как морг не работал. Во вторник его должны были захоронить. 

Информацию о том, что останки находятся в гараже с января, он опроверг, пишет «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова руководителя районной администрации.

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