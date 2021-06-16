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Иск Коновалова к Леонтьеву пошел на следующий судебный «круг»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту Михаилу Леонтьеву за оскорбление прошел уже две апелляции, и его снова будут рассматривать в суде, так как последнее решение Абаканского городского суда и апелляционного определения Верховного суда Хакасии о том, что оскорбление было, отменил Восьмой кассационный суд.

В мае 2019 года Абаканский городской суд признал Михаила Леонтьева виновным. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. В феврале 2020 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил все судебные решения и вернул дело на пересмотр. В январе 2021 года Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского городского суда. Оно было обжаловано в кассации.

Кассация отменила решение. Представители истца с этим не согласны и будут обращаться с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации.

«Позиция защиты главы Хакасии однозначна — высказывания господина Леонтьева превышают все возможные пределы допустимой критики публичного должностного лица и по своей сути являются оскорбительными, что подтверждено результатами судебной лингвистической экспертизы, где официально признано, что информация, прозвучавшая в адрес Валентина Коновалова, является "оскорбительной, выраженной в заведомо неприличной форме"», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
Sibnet.Ru