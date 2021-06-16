Фан-зона для просмотра матчей Евро в Новосибирске не откроется

Фан-зона в центре волейбола «Локомотив — Арена», организованная властями города для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу, закроется, не открывшись, из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

На «Локомотив-Арене» собирались показать два матча: России против Финляндии 16 июня и против Дании 22 июня. Точно известно, что первая трансляция не состоится — так решили власти из-за роста заболеваемости COVID.

«Мы уже больше двух недель наблюдаем прирост заболеваемости. С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого — мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности», — заявил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, в области пока не планируют ужесточать другие коронавирусные меры. Однако в День города сократят число мероприятий и их участников и «усилят» контроль общепита.