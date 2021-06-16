НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Фан-зона для просмотра матчей Евро в Новосибирске не откроется

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © Sibnet.ru

Фан-зона в центре волейбола «Локомотив — Арена», организованная властями города для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу, закроется, не открывшись, из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

На «Локомотив-Арене» собирались показать два матча: России против Финляндии 16 июня и против Дании 22 июня. Точно известно, что первая трансляция не состоится — так решили власти из-за роста заболеваемости COVID.

«Мы уже больше двух недель наблюдаем прирост заболеваемости. С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого — мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности», — заявил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, в области пока не планируют ужесточать другие коронавирусные меры. Однако в День города сократят число мероприятий и их участников и «усилят» контроль общепита.

Еще по теме
ЧЕ по футболу: все матчи 16 июня
Шанс исправить ситуацию: Россия сыграет решающий матч с Финляндией
Травмированный Жирков покинул сборную России
Черчесову предложили включить речь Бузовой перед матчем с финнами
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фан-зона для просмотра матчей Евро в Новосибирске не откроется
Поезд с новинками военной техники прибудет в Томск
Выводок манулят обнаружили в горах Алтая
По следам взрыва: что случилось на АГЗС в Новосибирске
Самое популярное
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Microsoft намекнула на скорый анонс Windows 11
Бывший советник Путина предложил вернуть Украину силой
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
16 июня 16:00
(МСК)
Финляндия
Россия
16 июня 19:00
(МСК)
Турция
Уэльс
Весь календарь
Последние матчи
15 июня 22:00
(МСК)
Франция 1
Германия 0
15 июня 19:00
(МСК)
Венгрия 0
Португалия 3
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Евгений Строков — 40 баллов
  • kuzilisk — 36 баллов
  • a1e_x — 35 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Байден дал оценку Путину
Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости COVID-19
Набиуллина заявила об ударе инфляции по бедным россиянам
Отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
Sibnet.Ru