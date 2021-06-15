Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за последние дни в Москве выросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 — на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичи начали расслабляться, считают, что все уже прошло, цитирует ТАСС Собянина. По его словам, у COVID-19 коварная история, в Европе взлет идет: месяца полтора назад была серьезная вспышка, а сейчас в России подъем, причем очень большой.

Подъем заболеваемости сейчас больше, чем в апреле — мае 2020 года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы 12 июня объявил с 15 по 19 июня нерабочими днями из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Длинные выходные» продлятся в общей сложности девять дней — с 12 по 20 июня, в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.