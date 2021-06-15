Травмированный Жирков покинул сборную России

Фото: © РФС
Защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020, его травма оказалась слишком серьезной, сообщила пресс-служба национальной команды.
«Юрий получил повреждение одной из мышц бедра в матче с Бельгией. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды», — говорится в сообщении в Twitter.
Остальные игроки готовятся к матчу против сборной Финляндии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в среду и начнется в 16:00 мск.
Сборная России не сможет дозаявить игрока на матчи турнира вместо травмированного защитника.
EgargrishНадо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.
pepelmetalЛогика давно покинула это стану...
west_nikОт мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
saxatа чему рушится? всё давно в руинах...