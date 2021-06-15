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Травмированный Жирков покинул сборную России

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Фото: © РФС

Защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020, его травма оказалась слишком серьезной, сообщила пресс-служба национальной команды.

«Юрий получил повреждение одной из мышц бедра в матче с Бельгией. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды», — говорится в сообщении в Twitter.

Остальные игроки готовятся к матчу против сборной Финляндии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в среду и начнется в 16:00 мск.

Сборная России не сможет дозаявить игрока на матчи турнира вместо травмированного защитника.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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Топ комментариев

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...
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