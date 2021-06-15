Трое пострадали в ДТП с мусоровозом в Омске

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Легковой автомобиль на мосту в Омске выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз, пострадали две женщины и ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.
По данным полиции, авария произошла утром во вторник на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. 25-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз MAN.
«После столкновения автомобиль Lada отбросило на двигающийся попутно справа автомобиль Honda», – сказано в сообщении ведомства.
В результате аварии пострадали пассажиры Lada Vesta – две женщины и девочка. Они госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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