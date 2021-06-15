Трое пострадали в ДТП с мусоровозом в Омске

Легковой автомобиль на мосту в Омске выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз, пострадали две женщины и ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

По данным полиции, авария произошла утром во вторник на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. 25-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз MAN.

«После столкновения автомобиль Lada отбросило на двигающийся попутно справа автомобиль Honda», – сказано в сообщении ведомства.

В результате аварии пострадали пассажиры Lada Vesta – две женщины и девочка. Они госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.