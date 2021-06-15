НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Трое пострадали в ДТП с мусоровозом в Омске

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © Sibnet.ru

Легковой автомобиль на мосту в Омске выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз, пострадали две женщины и ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

По данным полиции, авария произошла утром во вторник на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. 25-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз MAN.

«После столкновения автомобиль Lada отбросило на двигающийся попутно справа автомобиль Honda», – сказано в сообщении ведомства.

В результате аварии пострадали пассажиры Lada Vesta – две женщины и девочка. Они госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Еще по теме
Водитель в Новосибирске сбил женщину на переходе
Новосибирец на электросамокате попал под уголовное дело
Женщина на «Жуке» погибла после ДТП с двумя грузовиками
Водитель погиб при столкновении поезда и легковой машины в Иркутске
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Три района Приангарья вошли в список самых любимых мест у туристов
Трое пострадали в ДТП с мусоровозом в Омске
Гордый орленок в Забайкалье отказался от пищи в неволе
Эксперты нашли загрязнения в реках Красноярского края
Самое популярное
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Microsoft намекнула на скорый анонс Windows 11
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
15 июня 19:00
(МСК)
Венгрия
Португалия
15 июня 22:00
(МСК)
Франция
Германия
Весь календарь
Последние матчи
14 июня 22:00
(МСК)
Испания 0
Швеция 0
14 июня 19:00
(МСК)
Польша 1
Словакия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • mr.hankee — 30 баллов
  • a1e_x — 29 баллов
  • kuzilisk — 29 баллов
сделать прогноз
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
Sibnet.Ru