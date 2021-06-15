Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема

Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge, пишет «Лента.ру» со ссылкой Gizmochina.
При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году.
Также в компании назвали «единственную» причину, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания: технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.
В Xiaomi добавили, что причина, по которой проводная зарядка сейчас — основной метод питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки и инфраструктура для нее пока несовершенны.
На данный момент единственным в истории телефоном без портов является Vivo Apex, выпущенный в 2020 году.
EgargrishНадо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.
pepelmetalЛогика давно покинула это стану...
west_nikОт мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
saxatа чему рушится? всё давно в руинах...