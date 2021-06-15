НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема

Источник:
«Лента.ру»
370 0
Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / CC0

Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge, пишет «Лента.ру» со ссылкой Gizmochina.

При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году.

Также в компании назвали «единственную» причину, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания: технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.

В Xiaomi добавили, что причина, по которой проводная зарядка сейчас — основной метод питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки и инфраструктура для нее пока несовершенны.

На данный момент единственным в истории телефоном без портов является Vivo Apex, выпущенный в 2020 году.

Еще по теме
БТР «Бумеранг» получит управление по мобильному телефону
Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
Xiaomi Mi 12 получит экран iPhone
Представлен смартфон Nokia для самых экономных
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
По следам взрыва: что случилось на АГЗС в Новосибирске
Горный Алтай откроет дополнительные ковидные госпитали
Три района Приангарья вошли в список самых любимых мест у туристов
Трое пострадали в ДТП с мусоровозом в Омске
Самое популярное
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Бывший советник Путина предложил вернуть Украину силой
Microsoft намекнула на скорый анонс Windows 11
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
15 июня 19:00
(МСК)
Венгрия
Португалия
15 июня 22:00
(МСК)
Франция
Германия
Весь календарь
Последние матчи
14 июня 22:00
(МСК)
Испания 0
Швеция 0
14 июня 19:00
(МСК)
Польша 1
Словакия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 20 голосов
  • gusaley — 11 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
написать кричалку
Картина дня
Байден дал оценку Путину
Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости COVID-19
Набиуллина заявила об ударе инфляции по бедным россиянам
Отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...
Sibnet.Ru