Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема

Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge, пишет «Лента.ру» со ссылкой Gizmochina.

При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году.

Также в компании назвали «единственную» причину, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания: технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.

В Xiaomi добавили, что причина, по которой проводная зарядка сейчас — основной метод питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки и инфраструктура для нее пока несовершенны.

На данный момент единственным в истории телефоном без портов является Vivo Apex, выпущенный в 2020 году.