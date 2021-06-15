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Эксперты нашли загрязнения в реках Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Инспекторы Минэкологии Красноярского края выявили загрязнения реки Маны и ее притоков золотодобытчиками, сообщается на сайте ведомства.

Результаты исследований показали, что в Партизанском районе в реке Мина превышены концентрации загрязняющих веществ по взвешенным веществам в восемь раз, металлам в пять раз, отмечено содержание нефтепродуктов. На водном объекте Малая Жайма в Манском районе зафиксированы превышения по взвешенным веществам в четыре раза, металлам в девять раз.

«На реке Мина, которая является притоком Маны, мы выявили загрязнения и в ближайшее время проверим работу предприятия, работающего на берегах этой реки. У нас есть основание полагать, что золотодобытчики могут быть причиной загрязнения рек. Будем пристально проверять работу таких природопользователей», – сказала замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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