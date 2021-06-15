Эксперты нашли загрязнения в реках Красноярского края

Инспекторы Минэкологии Красноярского края выявили загрязнения реки Маны и ее притоков золотодобытчиками, сообщается на сайте ведомства.

Результаты исследований показали, что в Партизанском районе в реке Мина превышены концентрации загрязняющих веществ по взвешенным веществам в восемь раз, металлам в пять раз, отмечено содержание нефтепродуктов. На водном объекте Малая Жайма в Манском районе зафиксированы превышения по взвешенным веществам в четыре раза, металлам в девять раз.





«На реке Мина, которая является притоком Маны, мы выявили загрязнения и в ближайшее время проверим работу предприятия, работающего на берегах этой реки. У нас есть основание полагать, что золотодобытчики могут быть причиной загрязнения рек. Будем пристально проверять работу таких природопользователей», – сказала замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.