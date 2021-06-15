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Фильм с Джоли «Те, кто желает мне смерти» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Те, кто желает мне смерти»

Боевик с Анджелиной Джоли в главной роли вышел в кинотеартах в мае, сейчас фильм «Те, кто желает мне смерти» можно посмотреть в видеосервисе Wink.

По сюжету бывшая руководительница бригады пожарных Ханна уже год не может пережить гибель подчиненного во время лесного пожара, а также трех случайно оказавшихся на местности мальчишек. Теперь ее рабочее место — наблюдательная вышка в лесах Монтаны. 

В это время обычный бухгалтер, недавно узнавший компрометирующую важных людей информацию, скрывается от киллеров. Вместе с 12-летним сыном он мчит на машине в те же монтанские леса, где брат его покойной жены работает шерифом.

Фильм «Те, кто желает мне смерти» вышел в прокат в российских кинотеатрах 13 мая. Сейчас боевик можно посмотреть в Winkв качестве Full HD.

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fargus

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pepelmetal

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Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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