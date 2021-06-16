ЧЕ по футболу: все матчи 16 июня

Второй тур начинается на чемпионате Европы по футболу — 2020. Первые матчи уже сыграны, в группах определилась фавориты. В среду, 16 июня, Россия сыграет с Финляндией, Турция — с Уэльсом, а Италия со Швейцарией.

Россия — Финляндия (группа В)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 16.00 мск

Сборная Финляндии сотворила футбольную сенсацию, обыграв датчан в своем дебютном матче на чемпионатах Европы. Команда, как и сборная Бельгии (также в группе В), заработала три очка. Россия плохо, но предсказуемо начала турнир, проиграв «Красным дьяволам».

Класс футбольной сборной России выше Финляндии. Поэтому букмекеры предлагают ставить на победу Финляндии с коэффициентом 5.70, ничью — 4,00, победу России — 1.71.

Подробный прогноз на матч Россия — Финляндия

Турция — Уэльс (группа А)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

В первых играх Турция крупно проиграла Италии со счетом 0:3. Уэльс набрал 1 очко, завершив вничью матч со Швейцарией. Сейчас обе команды должны играть на победу.

«Безусловно, имея за спиной поражение 0:3, наш соперник вынужден играть агрессивно. Мы будем к этому готовы и постараемся дать бой за счет командных действий, как делали это в первой игре. Нам надо побеждать», — отметил защитник валлийцев Джо Родон.

Турция и Уэльс встречаются впервые за двадцать с лишним лет. Шансы на победу в матче групповой стадии Евро-2020 у турков и валлийцев примерно одинаковые. Букмекеры предлагают ставить на победу Турции с коэффициентом 2.37, на победу Уэльса — 3.56, на ничью — 3.14.

Италия — Швейцария (группа А)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 22.00 мск

Италия уверенно начала путь на Евро-2020, нащелкав три безответных мяча Турции. Швейцария сыграла вничью.

«Они тоже играют скорее с прицелом на атаку, поэтому надо быть внимательными все 90 минут», — оценил игру сборной Швейцарии итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Команды тоже давно не встречались: последний официальный матч состоялся в 1999 году, а товарищеская встреча — в 2010-м. Букмекеры уверены в победе Италии, принимая ставки с коэффициентом 1.83, победу Швейцарии оценивают коэффициентом 4.61, ничью — 3.61.