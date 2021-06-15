Кремль рассказал об организации переговоров Путина и Байдена

Встреча лидеров России и США начнется 16 июня в 13.00 по Женеве (14.00 по Москве), но, сколько она продлится, сказать пока сложно, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«В ходе нее (встречи) если не договоренности, то понимание между президентами будет достигнуто. Конечно, это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение близко к критическому, и что-то в этом контексте, конечно, нужно будет делать», — цитирует ТАСС Ушакова.

Президенты обсудят практически все темы, волнующие и Москву, и Вашингтон, в том числе нерешенные двусторонние вопросы, стратегическую стабильность и региональные конфликты, сообщил Ушаков.

Среди этих тем — «состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью».

«Конечно, будут обсуждены и конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений», — сказал Ушаков. Кроме того, будет обсуждаться «проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и противодействие коронавирусу».

На "десерт" оставлены региональные проблемы: это Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе. Ну и, очевидно, Украина, отметил Ушаков.