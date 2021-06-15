Netflix снимет сериал про создание Spotify

Компания Netflix занялась производством сериала про создание музыкального сервиса Spotify. В нем будет рассказана история людей, бросивших вызов Apple, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

В центре истории будет показано влияние, которое оказал небольшой стартап и его противостояние с Apple на американском рынке. История расскажет о людях, которые совершили революцию в музыкальной индустрии, предложив слушать музыку в режиме реального времени бесплатно и законно по всему миру.

Другие подробности о новом проекте Netflix пока не сообщаются. Известно, что сериал выпустят в 2022 году.