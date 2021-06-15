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Netflix снимет сериал про создание Spotify

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Netflix занялась производством сериала про создание музыкального сервиса Spotify. В нем будет рассказана история людей, бросивших вызов Apple, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

В центре истории будет показано влияние, которое оказал небольшой стартап и его противостояние с Apple на американском рынке. История расскажет о людях, которые совершили революцию в музыкальной индустрии, предложив слушать музыку в режиме реального времени бесплатно и законно по всему миру.

Другие подробности о новом проекте Netflix пока не сообщаются. Известно, что сериал выпустят в 2022 году.

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Топ комментариев

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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