Netflix снимет сериал про создание Spotify

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Компания Netflix занялась производством сериала про создание музыкального сервиса Spotify. В нем будет рассказана история людей, бросивших вызов Apple, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.
В центре истории будет показано влияние, которое оказал небольшой стартап и его противостояние с Apple на американском рынке. История расскажет о людях, которые совершили революцию в музыкальной индустрии, предложив слушать музыку в режиме реального времени бесплатно и законно по всему миру.
Другие подробности о новом проекте Netflix пока не сообщаются. Известно, что сериал выпустят в 2022 году.
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