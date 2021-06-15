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Байден дал оценку Путину

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина «достойным соперником», умным и жестким политиком.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину, президент США отметил: «Я сначала проверяю, а потом доверяю».

«Дело не в доверии, а в договоренности. Когда вы составляете договоры с противниками, вы не говорите: "Я вам доверяю". Вы говорите: "Вот то, чего я ожидаю. И если вы нарушите соглашение, которое вы заключили, то договоренность отменяется, соглашение отменяется», — подчеркнул Байден.

Он выразил надежду, что президент Путин сделает вывод, что существует определенный интерес с точки зрения его собственной заинтересованности в изменении восприятия его в мире, с точки зрения того, будет ли он придерживаться поведения, которое в большей степени соответствует тому, что считается надлежащим поведением для главы государства.

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