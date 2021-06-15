Киев расстроило отсутствие конкретики по вступлению в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украину не устраивают абстрактные заявления о перспективах в НАТО, нужны конкретные даты получения плана действий по членству в альянсе.

Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

«Это не удовлетворяет (офис президента). Потому что общая задумка состоит в том, чтобы привязать к календарному плану, чтобы был четкий календарный план получения плана действий по членству в НАТО», — приводит РИА Новости слова Арестовича.

Он добавил, что Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Потому что до конца, как мне кажется, президент Байден не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России», — сказал он.