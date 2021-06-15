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Шанс исправить ситуацию: Россия сыграет решающий матч с Финляндией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС
Второй матч России на Евро-2020 во многом станет определяющим в борьбе за выход из группы. В среду, 16 июня, российские футболисты встречается с новичками чемпионата — финнами. Поражение от Бельгии в первой игре объясняли расстройством команды после первого гола, поэтому, возможно, главную установку для подопечных Станислава Черчесова сформулировала телеведущая Ольга Бузова — «не зассать».

На старте Евро-2020 Россия ожидаемо проиграла Бельгии — 0:3. Главной претензией к команде было не то, что игроки допускали ошибки, а то, что даже не постарались навязать борьбу. Количество опасных моментов у ворот соперника стремилось к нулю.

«Когда гол возникает из ничего, то возникает расстройство. Что сказать? Будем исправлять ситуацию. Сами в нее попали, сами будем выходить», — комментировал по итогам матча Черчесов.

«Ребята, простите, но вам не хватило смелости. Чего вы перед бельгийцами зассали? Идите вперед, не бойтесь. Вы топовые футболисты, у вас большие возможности. Я в вас верю!» — призвала российских футболистов Бузова в эфире телеканала «Матч!». 

Пресс-служба национальной команды то ли в шутку, то ли всерьез сообщила, что возможно Черчесов использует для мотивации слова Бузовой перед матчем с Финляндией.

Начало матча Россия — Финляндия по расписанию: 16.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция на Первом канале

Сборная Финляндии, напротив, смогла удивить футбольных экспертов. Команда впервые в истории попала на чемпионат и победила Данию, пусть и с минимальным счетом (1:0). Возможно, сказалась деморализация датчан, чей игрок Эриксен из-за внезапной остановки сердца без сознания упал на поле.

«Мы увидели в игре с Данией, что даже если команда всегда владеет мячом и атакует, она не всегда побеждает», — прокомментировал результат датчан в интервью «Спорт-Экспрессу» хоккейный тренер Раймо Сумманен.

Россия провела с 1992 года четыре матча против Финляндии и выиграла их все с общей разницей забитых и пропущенных мячей 15:1.

Атака за Mother Russia

«Думаю, в матче с финнами мы будем гораздо больше атаковать. Финны же будут обороняться. Это будут две разных игры. Но будем выходить на поле с полной самоотдачей и стараться обыграть соперника», — высказался о предстоящей игре защитник сборной России Роман Евгеньев.

Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва в интервью УЕФА отметил, что сборная России впечатлила его сплоченностью и дисциплиной: «Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака».

«Когда русские играют слаженно, коллективно, за Mother Russia — они действительно опасный соперник. Финны действуют от обороны, мы защищаем свои ворота, выжидаем, когда соперник начнет рисковать и ошибаться, а затем бежим в контратаку. Но если русские играют от обороны так, как они это умеют, то игра абсолютно в их руках. А вот если они не будут действовать слаженным механизмом, то у Финляндии есть шанс», — оценил Сумманен.

Букмекеры предлагают ставить на победу Финляндии с коэффициентом 5.70, ничью — 4,00, победу России — 1.71.

Как России выйти в плей-офф?

Сборной России на групповом этапе предстоят еще два матча — с Финляндией и Данией. Учитывая проигрыш Бельгии в первом матче чемпионата, игра с Финляндией будет определяющей. 

У России остается шанс выйти из группы даже в случае проигрыша, но для этого должны сложится дополнительные условия, зависящие не только от российских футболистов. Например, надо, чтобы Бельгия выиграла все три матча. Поэтому матч с финнами — критически важный этап.

Если Россия победит Финляндию и Данию, выйдет в плей-офф со второго места в группе. Если победит Финляндию и сыграет вничью с Данией, то также выйдет в плей-офф со второго места.

Если Россия сыграет вничью с Финляндией и победит Данию, то вместе с финнами наберет по четыре очка, и команды будут оцениваться по разности мячей, а затем по количеству голов.

Если Россия проиграет Финляндии и победит Данию, то с тремя очками займет третье место. Попадание в плей-офф будет зависеть от результатов в других группах.

Если Россия победит Финляндию и проиграет Дании, то три сборные наберут по три очка. Выше окажется та сборная, у кого внутри этой «подгруппы» будет лучшая разность мячей и количество голов.

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Топ комментариев

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...
Sibnet.Ru