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Дожди и холод вернутся в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неделя в Забайкалье будет дождливой, циклон принесет с собой понижение дневных температур, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

С понедельника по четверг погоду Забайкалья будет обуславливать циклон, который принесет дожди, усиление ветра и понижение температуры днем. Осадки пройдут в большинстве районов края, по восточной половине — сильные.

Во вторник температура ночью будет держаться на отметке около 14 градусов, но при прояснении опустится до 1 градуса выше нуля. В течение остальной недели температура ночью — от 2 до 7 градусов тепла.

Днем максимальное тепло ожидается во вторник — 24 градуса выше нуля. Со среды ожидается понижение — 17-22 градусов, а при облачности 11-16 градусов тепла.

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Забайкалье #Гео
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Топ комментариев

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....

Ведро ежей

Это где так дворники 30+ зарабатывают?
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