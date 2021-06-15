Дожди и холод вернутся в Забайкалье

Фото: © Sibnet.ru
Неделя в Забайкалье будет дождливой, циклон принесет с собой понижение дневных температур, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.
С понедельника по четверг погоду Забайкалья будет обуславливать циклон, который принесет дожди, усиление ветра и понижение температуры днем. Осадки пройдут в большинстве районов края, по восточной половине — сильные.
Во вторник температура ночью будет держаться на отметке около 14 градусов, но при прояснении опустится до 1 градуса выше нуля. В течение остальной недели температура ночью — от 2 до 7 градусов тепла.
Днем максимальное тепло ожидается во вторник — 24 градуса выше нуля. Со среды ожидается понижение — 17-22 градусов, а при облачности 11-16 градусов тепла.
pepelmetalЛогика давно покинула это стану...
fargus«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....
west_nikОт мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
Ведро ежейЭто где так дворники 30+ зарабатывают?