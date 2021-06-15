Дожди и холод вернутся в Забайкалье

Неделя в Забайкалье будет дождливой, циклон принесет с собой понижение дневных температур, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

С понедельника по четверг погоду Забайкалья будет обуславливать циклон, который принесет дожди, усиление ветра и понижение температуры днем. Осадки пройдут в большинстве районов края, по восточной половине — сильные.

Во вторник температура ночью будет держаться на отметке около 14 градусов, но при прояснении опустится до 1 градуса выше нуля. В течение остальной недели температура ночью — от 2 до 7 градусов тепла.

Днем максимальное тепло ожидается во вторник — 24 градуса выше нуля. Со среды ожидается понижение — 17-22 градусов, а при облачности 11-16 градусов тепла.