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Экономист призвал власти доплачивать людям за рост цен на еду

Источник:
«Российская газет»
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Фото: © Sibnet.ru

Российское правительство должно по примеру американской программы SNAP помочь наименее обеспеченным россиянам справиться с ростом цен на еду, считает глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

«Ускорение роста цен на продовольствие — это не локальная российская, а мировая тенденция. Это коснулось не только всех развивающихся рынков, но и весьма богатых стран. Например, картофель в США за один месяц подорожал на три процента. Такого роста там не было десять лет», — сказал Сизов в интервью «Российской газете».

По его словам, более важный вопрос — помочь наименее обеспеченным россиянам справиться с ростом цен на еду. «Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет — это денежные выплаты на покупку продуктов питания», — отметил эксперт.

«Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Там, если ваш доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, то вы получаете в пределах 200 долларов на человека. Их можно потратить только на продукты питания», — пояснил Сизов.

Эксперт считает, что было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей. «Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. Поддержала бы и спрос. И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу», — заключил Сизов.

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Экономика #Деньги #Продукты
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