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Омичи признались в неприязни к туристам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Омск вошел в топ городов страны, жители которых меньше всего рады туристам, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.ru.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения российских городов-миллионников. Выяснилось, что больше всего рады туристам жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, меньше всего – жители Перми, Омска и Краснодара.

Например, омичи ответили, что туристы создают в городе суету. А вот красноярцы хотели бы, чтобы регион принимал больше туристов. Они посоветовали развивать турпоходы и сплавы по рекам.

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