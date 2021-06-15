Омичи признались в неприязни к туристам

Омск вошел в топ городов страны, жители которых меньше всего рады туристам, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.ru.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения российских городов-миллионников. Выяснилось, что больше всего рады туристам жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска, меньше всего – жители Перми, Омска и Краснодара.

Например, омичи ответили, что туристы создают в городе суету. А вот красноярцы хотели бы, чтобы регион принимал больше туристов. Они посоветовали развивать турпоходы и сплавы по рекам.