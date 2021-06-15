Шаман из Хакасии показала технику отпускания обид

Шаман из Хакасии Татьяна Кобежикова поделилась обрядом отпускания обид, который позволит почувствовать легкость на душе.
«Когда мы носим в себе обиду на кого-либо, она провоцирует
деструктивное (разрушающее) воздействие на нас самих. Мы ощущаем себя "жертвой", а мир — "плохим" и несправедливым, соответственно. Отсюда — не
только психологические недуги, но и физиологические болезни организма, ведь
обида располагается в теле, и мы неосознанно думаем о "своем" мире все хуже и
хуже», — сказала Кобежикова.
Она отметила, что это все порождает «замкнутый круг»,
причину которого сложно идентифицировать и из которого очень трудно выбраться.
Она поделилась техникой «прощения», «отпускания обид». Для этого надо на реке взять камень, наговорить на него все обиды и возмущения. Один камень — один обидчик или ситуация. Затем надо бросить камень подальше в воду. И после этого ощутить легкость в теле и душе.
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