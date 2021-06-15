Более ста окон выбило в районе взрыва заправки в Новосибирске, мэрия будет рассматривать возможность компенсации ущерба жителям, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Задержан директор заправки «Еврогаз». Уголовное дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

«Более ста окон после взрыва выбиты волной. Одинарные балконные окна. Проходит поквартирный обход, актируется, будет приниматься профильным департаментом мэрии решение», —сказал Куценко.