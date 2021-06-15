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Тизер нового «Человека-паука» породил фанатские теории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Поклонники Marvel увидели в новом тизере фильма «Человек-паука: Нет пути домой» намек на мультивселенную, которая якобы будет раскрыта в предстоящей картине и представит зрителям несколько вариантов Питера Паркера.

Короткий ролик был опубликован в официальном аргентинском аккаунте Sony Pictures в Twitter. При этом знакомый всем логотип фильма, представленный в видео, мерцает с необычным эффектом, меняя цвет с синего на красный.

Часть фанатов углядела в этом мерцании непосредственный намек на мультивселенную, где появится несколько версий Человека-паука, включая персонажей, сыгранных в ранних версиях фильма Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом.

Часть зрителей решили, что это – прямая отсылка к сериалу «Ванда/Вижн», где Ванда Максимофф получила силы Алой ведьмы. Известно, что она будет играть большую роль во втором сиквеле про Доктора Стрэнджа, а сам Верховный маг в третьем «Человеке-пауке» станет наставником Паркера, заменив на этом посту погибшего Тони Старка.

Еще одна группа людей уверена, что тизер явно намекает на появление Сорвиголовы. Это супергерой, ослепший в подростковом возрасте. При этом ему удалось развить остальные чувства настолько, что они полностью компенсируют зрение с учётом приобретенной способности ощущать вокруг себя объекты, напоминающей действие сонара. Сорвиголова получает сверхчеловеческие чувства из-за воздействия радиоактивных отходов.

В комиксах он борется с преступностью как сорвиголова и служит закону как адвокат Мэтт Мердок. Еще зимой появлялись слухи, что именно он будет представлять в суде интересы Питера Паркера после того, как его личность была раскрыта, и его обвинили в убийстве Мистерио. Учитывая, что они оба базируются в Нью-Йорке, это вполне возможно, считают фанаты.



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