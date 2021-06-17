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Психологический триллер «Аффект» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аффект»

Фильм «Аффект» с Беном Уишоу выходит в российский прокат 17 июня. Картину уже показали за рубежом, критики назвали главного героя фильма «преемником Джокера».

По сюжету главный герой тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта. Его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства.

Роль Джозефа исполнил актер Бен Уишоу, известный по фильму «Парфюмер: история одного убийцы». Уишоу — лауреат премий «Золотой Глобус» и «Эмми», он известен своим избирательным подходом к ролям. До этого актер снимался в основном в голливудских студийных картинах — «Не время умирать», «Облачный атлас», «Скайфолл», «Спектр», «В сердце моря», «Девушка из Дании», «Лобстер».

«Приключение героя — это тайное желание любого человека вырваться из рутины дней и выпустить наружу настоящую версию себя, чтобы снова почувствовать себя, переосмыслить свою жизнь в целом. В нынешнем социо-политическом климате люди, как бомба замедленного действия, готовы взорваться в любой момент», — прокомментировал фильм режиссер Энейл Кария.

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