Психологический триллер «Аффект» выходит в прокат

Фильм «Аффект» с Беном Уишоу выходит в российский прокат 17 июня. Картину уже показали за рубежом, критики назвали главного героя фильма «преемником Джокера».

По сюжету главный герой тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта. Его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства.

Роль Джозефа исполнил актер Бен Уишоу, известный по фильму «Парфюмер: история одного убийцы». Уишоу — лауреат премий «Золотой Глобус» и «Эмми», он известен своим избирательным подходом к ролям. До этого актер снимался в основном в голливудских студийных картинах — «Не время умирать», «Облачный атлас», «Скайфолл», «Спектр», «В сердце моря», «Девушка из Дании», «Лобстер».

«Приключение героя — это тайное желание любого человека вырваться из рутины дней и выпустить наружу настоящую версию себя, чтобы снова почувствовать себя, переосмыслить свою жизнь в целом. В нынешнем социо-политическом климате люди, как бомба замедленного действия, готовы взорваться в любой момент», — прокомментировал фильм режиссер Энейл Кария.