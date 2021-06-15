Крановщица погибла при пожаре на обогатительной фабрике в Кузбассе

Крановщица погибла во время пожара на центральной обогатительной фабрике «Березовская» в Кузбассе, сообщило министерство угольной промышленности региона.

Возгорание реагента в основном цехе обогащения произошло во вторник, площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

«Во время пожара она спустилась со своего рабочего места, но до выхода она не успела дойти, реанимационные действия не привели к положительному результату», — цитирует «Интерфакс» представителя министерства.

Семье погибшей администрация выплатят 50 тысяч рублей от администрации. Остальное — из средств предприятия, в этом случае будет оцениваться доход.