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Крановщица погибла при пожаре на обогатительной фабрике в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Крановщица погибла во время пожара на центральной обогатительной фабрике «Березовская» в Кузбассе, сообщило министерство угольной промышленности региона.

Возгорание реагента в основном цехе обогащения произошло во вторник, площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

«Во время пожара она спустилась со своего рабочего места, но до выхода она не успела дойти, реанимационные действия не привели к положительному результату», — цитирует «Интерфакс» представителя министерства.


Семье погибшей администрация выплатят 50 тысяч рублей от администрации. Остальное — из средств предприятия, в этом случае будет оцениваться доход.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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