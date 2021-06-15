Жара до 33 градусов придет в Новосибирск

Неделя в Новосибирской области будет жаркой, столбики термометров поднимутся до 33-градусной отметки, но вероятны дожди, сообщила Sibnet.ru во вторник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Теплая воздушная масса над нами, неустойчивость в атмосфере возрастает, вероятность осадков с каждым днем все больше», – рассказала синоптик.

Среда ожидается еще без осадков. Ночью будет 13-15, днем – 28-30 градусов. Днем в четверг вероятны кратковременный дождь, гроза. Ночью будет 15-17, днем – 29-31 градусов.

Пятница будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается 15-17, днем – 31-33 градусов жары. Синоптик уточнила, что в регионе со вторника по субботу будет действовать штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.