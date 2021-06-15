Сюжет четвертого сезона «Хорошего доктора» посвятят Covid-19

Новый сезон американского сериала «Хороший доктор» стартует на ТВ-3 15 июня. Действия в новых сериях будут разворачиваться в условиях пандемии коронавируса.

Четвертый сезон «Хорошего доктора» начинается с того, что власти Калифорнии готовятся объявить режим чрезвычайного положения, заболеваемость растет, но лекарства от вируса нет. Напряжение и усталость только нарастают, а тем временем вирус начинает проникать в больницу Сан-Бонавентура.

В целом сериал рассказывает о докторе Шоне Мерфи, который страдает аутизмом, из-за чего испытывает трудности в социализации, а также синдромом саванта, благодаря чему обладает невероятной памятью и фантастической чувствительностью к проблемам со здоровьем у других людей. Поэтому он может справляться с самыми сложными задачами, которые оказываются не под силу другим врачам.

О съемках четвертого сезона

«Хороший доктор» стал одним из первых американских сериалов, чье производство возобновилось в прошлом году сразу после снятия запретов. Сами съемки проходили с соблюдением всех мер безопасности: маски, перчатки, ежедневные осмотры и обследования всей группы, ПЦР-тестирование всех актеров не реже трех раз в неделю и минимум только самого необходимого персонала в помещении.

В разгар съемок, буквально на следующий день после премьеры нового сезона на американском ТВ, положительный результат показали тесты актера Ричарда Шиффа (доктор Глассман, наставник Шона) и его супруги, актрисы Шейлы Келли (Дебби Уэкслер, бармен в буфете). Но даже это происшествие не смогло остановить съемки.

Премьера четвертого сезона «Хорошего доктора» —15 июня в 20.30 на канале ТВ-3.