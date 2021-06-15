Назван сибирский регион с максимальным оттоком населения

Омская область оказалась в списке регионов России, откуда убывает больше всего населения, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистическим данным, с января по март этого года миграционная убыль населения в Омской области составила 1,8 тысячи человек. Это максимальный показатель по Сибири и второй по России – лидером в РФ оказалась Саратовская область.

Всего два региона Сибири за прошедший период показали прирост населения. Это Красноярский край, в котором стало на 1,9 тысячи больше жителей, и Новосибирская область, куда прибыло 3 тысячи человек.