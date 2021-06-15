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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Дорожники предложили снизить скорость для авто на шипах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правила использования шипованных шин следует ужесточить: например, ограничить им скорость до 80 километров в час, также водителей требуют штрафовать на 2 тысяч рублей за использование таких покрышек летом, с такими предложениями выступила ассоциация «Росасфальт».

Скорость для машин на шипах должна быть ограничена 80 километрами в час за городом, 60 километрами в час — в городе. Пользователи шипованных покрышек должны будут установить знак «Ш» под лобовым и задним стеклами, чтобы их скорость можно было проконтролировать камерами.

За использование шипованных шин летом предлагается штрафовать на 2 тысячи рублей. Водителей, которые перемещаются между городами и регионами с разными разрешительными периодами для шипов, от штрафов освободят, перечисляет «Коммерсантъ» предложения «Росасфальта».

По словам президента «Росасфальта» Николая Быстрова, из-за бесконтрольного применения шипов уже через один-два года снова появляется колея.

Идея об ужесточении использования шипов требует «проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей», считают в Минтрансе. ГИБДД не поддерживает идеи ограничения скорости, обязанности вешать знак «Ш» и дополнительные запреты.

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