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Новинки кино не смогли обойти «Круэллу» в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Круэлла»

Фильм «Круэлла» с Эммой Стоун после двух недель проката осталась лидером по кассовым сборам, обогнав по зрительскому интересу киноновинки — хоррор «Заклятие 3: По воле дьявола» и военный триллер «Красный призрак».

По итогам прошедших выходных «Круэлла» собрала 147,4 миллиона рублей во второй уик-энд проката. На втором месте по кассовым сборам расположился премьерный фильм ужасов «Заклятие 3: По воле дьявола». Хоррор собрал 119,2 миллиона рублей.

Далее лидеры по сборам в порядке убывания — «Тихое место 2» (81,7 миллиона), «Форсаж 9» (44,3 миллиона), «Ограбление по-джентльменски» (25,3 миллиона) и «Кролик Питер 2» (18,7 миллиона).

Еще два премьерных фильма оказались малоинтересны зрителям. Документальная лента «Байкал. Удивительное путешествие Юмы» собрала в прокате почти 17 миллионов рублей, а военный триллер «Красный призрак» стартовал с кассой всего в 8,83 миллиона рублей.

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