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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от взрыва заправки

Источник:
Sibnet.ru
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Семь человек остаются в реанимации после взрыва на автозаправочной станции в Новосибирске, среди пострадавших двое детей и двое пожарных, сообщает правительство региона.

В понедельник в 18.06 произошел пожар с серией взрывов на газовой заправке на Гусинобродском шоссе, 60. По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, пострадали 33 человека, в том числе двое детей.

Госпитализировали 17 пострадавших. Все они находятся в ожоговом центре областной клинической больницы, из них семь человек — в тяжелом состоянии, в отделении интенсивной терапии.

Дети в возрасте 9 и 12 лет госпитализированы в ожоговое отделение. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Двое пожарных, пострадавших во время пожара, также находятся в ожоговом отделении. Для родственников пострадавших открыта горячая линия по телефону +7 913 920 57 69.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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