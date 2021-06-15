Новый комплекс для лучевой терапии рака создадут в Томске

Томские ученые создадут линейку медицинских комплексов для лучевой противораковой терапии на основе самого маленького ускорителя частиц – бетатрона.

Бетатрон – циклический ускоритель электронов. Бетатроны используются в досмотровых комплексах, установках для неразрушающего контроля на предприятиях и в медицине, в том числе для лучевой терапии рака. Единственное место, где производят эти ускорители – Томский политехнический университет.

«У бетатронов огромный потенциал в противораковой терапии … Мы готовы предложить модернизированный вариант бетатрона: он будет меньше по размерам, с современной электронной базой, расширенным энергетическим диапазоном и увеличенной интенсивностью», – цитирует пресс-служба вуза директора Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Дмитрия Седнева.

Томские ученые приступили к созданию первого образца модернизированного ускорителя и программного обеспечения для всего комплекса. В 2022 году планируется передать его заказчику – АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новосибирцев протестируют на рак кожи

Специалисты доработают комплекс с точки зрения механики и эргономики, чтобы врачам было удобно им пользоваться, после этого его передадут на сертификационные испытания. Затем будет создано еще два предсерийных комплекса.

«Как только они пройдут сертификационные испытания, можно будет говорить о возможности создания линейки медицинских комплексов на основе бетатронов», – добавил Седнев.