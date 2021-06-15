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Чешский футболист забил с центра поля и установил рекорд. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Чехии Патрик Шик в матче группового этапа Евро-2020 против Шотландии забил гол с отметки в 45,5 метров, это самый дальний гол чемпионатов Европы с 1980 года.

Шик пробил из центра поля на 52-й минуте, отправив мяч за шиворот вратарю Дэвиду Маршаллу, который вышел за пределы своей штрафной. Это был его второй гол в игре.

Первый гол форвард забил на 42-й минуте. Встреча Чехии и Шотландии завершилась со счетом 2:0.

Для Чехии эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 2012 года.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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