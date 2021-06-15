Агентство по туризму перечислило список вещей для отдыха на Байкале

Туристам, отправляющимся в путешествие по Байкалу летом, нужно запастись не только солнцезащитными очками и кремом для загара, но и теплыми вещами, а также захватить с собой шапку, сообщила Sibnet.ru представитель Агентства по туризму Иркутской области.

Погода летом на Байкале весьма переменчива. В течение дня может произойти резкий перепад температур, когда жара сменяется осадками и прохладой. Поэтому в чемодане у туристов должны лежать не только купальники.

Специалисты областного Агентства по туризму дали рекомендации по перечню вещей, которые должны лежать в сумках. Для жаркой погоды — шорты, футболки, легкие головные уборы, сандалии, купальные костюмы.

Более теплую одежду стоит взять для непогоды и прохладных вечеров. Например, куртка или ветровка, брюки, комплект термобелья, тонкая шапка, кроссовки.

Так как отдых на Байкале, как правило, предполагает частые пешие прогулки необходимо позаботиться об удобной обуви. А для защиты от яркого байкальского солнца обязательно взять солнцезащитные очки и кремы для загара.