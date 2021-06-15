НАВЕРХ
Актуальная тема
Туризм в Сибири
Актуальная тема
Туризм в Сибири
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Агентство по туризму перечислило список вещей для отдыха на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
173 1
Человек рядом с чемоданом
Фото: © MorningbirdPhoto / Pixabay License

Туристам, отправляющимся в путешествие по Байкалу летом, нужно запастись не только солнцезащитными очками и кремом для загара, но и теплыми вещами, а также захватить с собой шапку, сообщила Sibnet.ru представитель Агентства по туризму Иркутской области.

Погода летом на Байкале весьма переменчива. В течение дня может произойти резкий перепад температур, когда жара сменяется осадками и прохладой. Поэтому в чемодане у туристов должны лежать не только купальники.

Специалисты областного Агентства по туризму дали рекомендации по перечню вещей, которые должны лежать в сумках. Для жаркой погоды — шорты, футболки, легкие головные уборы, сандалии, купальные костюмы.

Более теплую одежду стоит взять для непогоды и прохладных вечеров. Например, куртка или ветровка, брюки, комплект термобелья, тонкая шапка, кроссовки.

Так как отдых на Байкале, как правило, предполагает частые пешие прогулки необходимо позаботиться об удобной обуви. А для защиты от яркого байкальского солнца обязательно взять солнцезащитные очки и кремы для загара.

Тема: Туризм в Сибири
Эксперты подсчитали среднюю стоимость отдыха на Байкале
Нерпы на Байкале выбрались на лежбище в ожидании туристов
Российский космонавт разместил видео об экспедиции по льду Байкала
Итальянское СМИ написало о захвате Байкала туристами
смотреть все
Иркутск #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Власти проверят все заправки в Новосибирске после взрыва
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от взрыва заправки
Новый комплекс для лучевой терапии рака создадут в Томске
Правительство Бурятии запретило водить детей в торговые центры
Самое популярное
Хакеры выложили исходный код Cyberpunk 2077
Томичи с воздушными шариками собрались у суда в ожидании Кляйна
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
15 июня 19:00
(МСК)
Венгрия
Португалия
15 июня 22:00
(МСК)
Франция
Германия
Весь календарь
Последние матчи
14 июня 22:00
(МСК)
Испания 0
Швеция 0
14 июня 19:00
(МСК)
Польша 1
Словакия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • mr.hankee — 30 баллов
  • a1e_x — 29 баллов
  • kuzilisk — 29 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

rumatam

это ещё до хрена , в среднем 13-15 тыщ.

BadBoy91

как он не заржал??? вот выдержка, вот личина

PARTIZAN88

Да ладно......Не может быть)))))
Sibnet.Ru