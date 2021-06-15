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Красноярский пенсионер поразил жюри шоу на НТВ песней «Конь»

Источник:
Sibnet.ru
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Виктор Боев из Сосновоборска Красноярского края исполнил песню «Конь» в последнем отборочном туре и восхитил жюри в шоу «Ты — супер! 60+» на НТВ.

Все члены жюри поддерживали исполнителя. После выступления Диана Арбенина призналась, что сломала кнопку от избытка эмоций. Стас Пьеха назвал пенсионера «магистром частот». Жюри решило, что красноярец выйдет в финал проекта.

Виктор Боев рассказал, что жил в поселке Подгорный до 1986 года. Затем он переехал в Москву, где работал на заводе мастером участка. В 2013 году он вернулся в Красноярский край, сейчас он живет в Сосновоборске и работает звукорежиссером в учреждении «Центр досуга».

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