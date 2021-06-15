Неизвестные вновь «заминировали» детские сады Новосибирска

Сообщения о взрывчатке в здании поступили во вторник утром в ряд детских садов Новосибирска. В учреждения выехали специалисты экстренных служб, сообщила пресс-служба областного правительства.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призвали родителей сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Сейчас спецслужбы обследуют здания. Детсады смогут принять дошколят только после полной проверки.

В пятницу администрация ряда школ и детских садов в Новосибирске также получила письма по электронной почте о взрывчатке, якобы находящейся в зданиях. Сотрудников и детей эвакуировали.

Подобные «минирования» периодически происходят в Новосибирске. Например, в апреле и в мае ряд образовательных учреждений получили предупреждение о взрывчатке. Весной также неизвестные информировали о взрывчатке и в других учреждениях: судах, банках, метрополитене.