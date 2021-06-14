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Число пострадавших при взрыве в Новосибирске выросло до 21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество пострадавших при взрыве и пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске выросло до 21, сообщила главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

«Уже 21 пострадавший. У нас прибавились два мужчины средней степени тяжести, два мужчины тяжелой степени и один ребенок девяти лет средней степени тяжести», — сказала ТАСС Большакова.

По ее словам, пострадавших из обычной больницы перевели в ожоговый центр. По данным источника, госпитализированы 17 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в 18.04 по местному времени пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.

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