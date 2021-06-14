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Найден источник теории заговора о чипах в вакцине

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Теория заговора о том, что при вакцинации от коронавируса людям внедряют чип для слежения появилась из-за цепочки искажений после интервью миллиардера Билла Гейтса.

По данным одного опроса, каждый 14 американец верит, что внедрение чипа с прививкой возможно. Корни этой теории проследил журналист The Verge.

В марте 2020 года Билл Гейтс отвечал на вопросы пользователей сайта Reddit и спрогнозировал, что однажды все будут носить карточку с оцифрованными медицинскими данными, в том числе с информацией о сделанных прививках. Например, такая карточка понадобится, чтобы зайти в заведение.

На следующий день шведский сайт о биохакинге опубликовал об этом заметку, где упомянуты исследования, профинансированные благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс. Среди них была разработка невидимых татуировок с информацией о пройденных вакцинациях. Администратору сайта все эти затеи были по душе, и статья вышла с заголовком «Билл Гейтс применит вживляемые микросхемы для борьбы с коронавирусом».

Еще через два дня заметка попалась на глаза американскому проповеднику Адаму Феннину. Феннину эта идея не понравилась, и он записал на своем канале в YouTube проповедь. В ней он предупреждал, что вживляемые чипы в вакцинах не просто система идентификации, а буквально поклонение Зверю. Ролик быстро собрал 1,6 миллионов просмотров.

Затем бывший советник тогдашнего президента США Дональда Трампа Роджер Стоун на радиошоу сказал, что роль Гейтса в создании и распространении вируса — открытый вопрос, но он и другие глобалисты точно воспользовались ситуацией, чтобы наладить принудительную вакцинацию и чипирование.

В тот же вечер в газете New York Post вышла статья с заголовком «Роджер Стоун: Билл Гейтс, возможно, создал коронавирус для чипирования людей». И теория заговора стала популярной в социальных сетях.

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